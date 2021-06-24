وافتتح لويس دياز (10) التسجيل لكولومبيا ثم أدرك روبرتو فيرمينو التعادل لصاحب الأرض في الدقيقة 78 ومنح كاسيميرو (90 + 10) نقاط الفوز للمنتخب البرازيلي.

ويحتل منتخب البرازيل، المتأهل لربع النهائي، صدارة المجموعة بـ9 نقاط فيما يأتي المنتخب الكولومبي في الوصافة بـ4 نقاط وبفارق الأهداف بيرو في المركز الثالث والإكوادور رابعة بنقطتين وبفارق الأهداف تتذيل فنزويلا اللائحة.

يذكر أن المنتخب الكولومبي، الذي حصد بطاقة العبور إلى ربع النهائي، قد أنهى مبارياته في دور المجموعات اليوم فيما سيلعب المنتخب البرازيلي في الجولة الأخيرة أمام الإكوادور وفنزويلا أمام بيرو.

اعتقد الجميع بأن المنتخب الكولومبي سيكون لقمة سائغة أمام صاحب الأرض والمنتخب الذي يقدم عروضاً قوية، المنتخب البرازيلي، لكن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن وقدم " كافيتيروس" شوطاً مميزاً ورائعاً غلب عليه التنظيم الدفاعي المحكم وسد الثغرات أمام نيمار ورفاقه وتهديد حصون "راقصي السامبا" منذ بداية المواجهة وهذا ما تجسد في الدقيقة العاشرة بهدف من "كوكب آخر" دوّنه لويس دياز.

لم يكن المنتخب البرازيلي في هذه الفترة جيداً أمام القوة والشراسة الكولومبية واغلاق المنافذ أمام مفاتيح لعبه التي يعتمدها المدرب تشيتشي لينتهي الشوط الأول بتقدم مستحق لرفاق خوان كوادرادو بهدف دون مقابل.

وفي الفترة الثانية، ضغط المنتخب البرازيلي كثيراً على الخط الخلفي للمنتخب الكولومبي لكن الساتر الدفاعي الذي قدّمه المدرب رينالدو رويدا كان متيناً وصلباً.

وفي الدقيقة 66، كسر نجم ليفربول الإنكليزي فيرمينو شيفرة الدفاع الكولومبي وقدم تمريرة لنيمار الذي راوغ الحارس ديفيد أوسبينا لكن كرته اصطدمت بالقائم في المقابل حاول منتخب " كافيتيروس" مسايرة المباراة والحفاظ على التقدم فغابت محاولاته الهجومية وركن أكثر للوجبات الدفاعية.

وبعد عدّة محاولات، أدرك الـ"سيليساو" التعادل من رأسية فيرمينو في الدقيقة 78 لكن الاحتجاجات الكولومبية رافقت هذا الهدف بعد أن لمست الكرة الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا وطلب هذا الأخيرة مواصلة الهجمة دون إيقافه للمباراة والقيام بعملية اسقاط لاستئنافها.

وأكد بعد ذلك الـ"VAR" قرار الحكم الأرجنتيني لتتواصل الاحتجاجات من لاعبي المنتخب الكولومبي التي دامت لأكثر من 5 دقائق.

وبعد هذه الأحداث أضاف حكم المواجهة 10 دقائق كوقت بديل لتكون كافية للمنتخب البرازيلي الذي خطف فوزاً ثميناً بعد ركنية متقنة نفذها نجم باريس سان جيرمان نيمار وحولها كاسيميرو في شباك كولومبيا (90 + 10).

