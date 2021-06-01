البرازيليون منقسمون بشأن احتضان كوبا أميركا من قبل beIN SPORTS June 1, 2021 12:13 3:01 دقيقة قرار اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بنقل تنظيم كوبا أمريكا من الأرجنتين إلى البرازيل لم يكن محل إجماع في الشارع البرازيلي تقارير إخبارية البرازيل كوبا أميركا 2020 -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة خيتافي يقدم مدربه التاريخي خوسيه ميغيل 0:26 دقيقة موركامب يصعد إلى دوري الدرجة الثانية الإنكليزي 1:10 دقيقة إسبانيا إلى نصف نهائي بطولة أوروبا تحت 21 عاماً 0:35 دقيقة أوساكا تنسحب من بطولة رولان غاروس 1:07 دقيقة أحد لاعبي منتخب فرنسا يقول إنه تفاجأ بعودة بنزيمة 1:39 دقيقة فيدرر يصعد إلى ثاني أدوار بطولة رولان غاروس 0:45 دقيقة نقل تنظيم كوبا أميركا إلى البرازيل 0:35 دقيقة رولان غاروس: شفيونتيك تعبر إلى الدور الثاني 0:42 دقيقة دوناروما أفضل حارس في الدوري الإيطالي 1:12 دقيقة ميسي يتحدث من داخل معسكر الأرجنتين