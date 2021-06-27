وافتتح إيدير ميليتاو التسجيل للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 37 ثم أدرك منتخب الإكوادور التعادل في الدقيقة 53 بواسطة أنخيل مينا.

وبهذا التعادل، تمكن المنتخب الإكوادوري من حجز مقعد رفقة المنتخب البرازيلي في ربع نهائي المسابقة القارية.

ويحتل منتخب البرازيل صدارة المجموعة بـ10 نقاط فيما يأتي بيرو في مركز الوصافة بـ7 نقاط وكولومبيا ثالثة بـ4 نقاط والإكوادور في المركز الرابع (3 نقاط) وفنزويلا تتذيل المجموعة بنقطتين.

وعلى أرضية الملعب الأولمبي بيدرو لودوفيكو تيكسيرا، استهل المنتخب البرازيلي مباراته أمام الإكوادور بتشكيلة احتياطية نسبياً لكن كتيبة تشيتشي لا تتعطل مهما تغيرت الأسماء.

سيطر رفاق ماركينوس على مجريات الشوط الأول الذي اكتفى فيه منتخب البرازيل بتسجيل هدف وحيد في الدقيقة 37 بواسطة مدافع ريال مدريد، إيدير ميليتاو من رأسية مميزة سكنت الزاوية البعيدة للحارس الإكوادوري هيرنان إسماعيل غالينديز.

رغم السيطرة التي فرضها الـ"سيليسياو" في هذه الفترة إلا أن المنتخب البرازيلي وجد بعض الصعوبات في كسر الساتر الدفاعي المكثف للـ"تريكولوري" الذي عجز عن إزعاج الخط الخلفي للبرازيل نظراً للتحفظ الكبير الذي ينتهجه.

ومع بداية الشوط الثاني، نزل منتخب الإكوادور بكل ثقله نحو الهجوم من أجل الخروج بنتيجة تقدم له ورقة العبور إلى الدور القادم فهز الشباك وأدرك التعادل في الدقيقة 53 بواسطة أنخيل مينا القادم من دكة الاحتياط بعد إصابة زميله مويزيس كايسيدو في الشوط الأول.

وحاول منتخب الـ"تريكولوري" أن يستغل فترة الفراغ التي مر بها المنتخب البرازيلي في بدايات هذا الشوط بفضل المجهود الكبير للمهاجم إنر فالينسيا الذي هدد مراراً مرمى الحارس أليسون بيكر.

وبعد ذلك استفاق المنتخب البرازيلي محاولاً استعادة السيطرة على المباراة إلا أنه وجد منتخباً متماسكاً لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي.