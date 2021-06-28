الأرجنتين من أجل تعزيز الثقة قبل ربع النهائي من قبل beIN SPORTS June 28, 2021 15:08 2:25 دقيقة يسعى منتخب الأرجنتين لتحقيق الفوز عند مواجهة بوليفيا قبل انطلاق منافسات ربع نهائي كوبا أميركا. تقارير إخبارية المنتخب الأرجنتيني كوبا أميركا بوليفيا -آخر الفيديوهات 13:03 دقيقة البرتغالي روي كوشتا في حوار حصري مع beIN SPORTS 2:25 دقيقة الأرجنتين من أجل تعزيز الثقة قبل ربع النهائي 2:20 دقيقة قمّة مرتقبة بين أوروغواي وباراغواي 13:01 دقيقة الحارس دينو زوف في حوار حصري مع beIN SPORTS 3:19 دقيقة مباراة كرواتيا وإسبانيا – التغطية الخاصة 3:03 دقيقة مباراة فرنسا وسويسرا – التغطية الخاصة 3:19 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين كرواتيا وإسبانيا 3:03 دقيقة فرنسا من أجل تجاوز عقبة سويسرا 2:47 دقيقة بطولة ويمبلدون تتأهب للانطلاق 1:00 دقيقة رقم تاريخي للأميركية ماكلافلين