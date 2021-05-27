

وأعلن الاتحاد القاري في بيان أنّ الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديس ورئيس "كونميبول" أليخاندرو دومينغيس عمدا إلى تقييم "الأوجه التنظيمية واللوجستية، مع السماح المحتمل بمواقع إضافية، وكل ما يتعلق بإجراءات البروتوكول الصحيّ".

وكان "كونميبول" سحب من كولومبيا التي كان من المفترض أن تستضيف المسابقة القارية التي تنطلق في 13 حزيران/يونيو المقبل مشاركة مع الأرجنتين، هذا الحق الأسبوع الماضي بسبب طلبها تأجيل الاستضافة.

ولم يتم حتى الآن نقل المباريات التي كان من المقرر إقامتها في كولومبيا، في حين تحوم الشكوك حول قدرة الأرجنتين على استضافة العرس الكروي القاري بمفردها بسبب موجة جديدة من فيروس كورونا.

وكان ممثلون من "كونميبول" زاروا الملاعب في الأرجنتين في الأيام الاخيرة للكشف عليها والتأكد من إمكانية استضافتها للمباريات التي كانت مقررة في كولومبيا، منها المباراة النهائية في 10 تموز/يوليو المقبل.

وسجلت الأرجنتين وفاة حوالي 75,588 شخصاً بسبب جائحة "كوفيد-19" وأكثر من 3,6 ملايين حالة إيجابية من تعداد سكاني يبلغ 45 مليون نسمة.

وتعّول حكومة الرئيس فرنانديس على مفاعيل الحجر الصحي الذي بدأ السبت الماضي وينتهي الأحد من أجل الحدّ من نسبة تفشي كورونا الّتي تعتبر الأعلى في العالم بالنسبة لعدد السكان.

