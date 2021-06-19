وسجل اللاعب غويدو رودريغيز هدف المباراة الوحيد من رأسية مميزة في الدقيقة 13 بعد تمريرة رائعة من نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي.

وخاض منتخب أوروغواي مباراته الأولى في المسابقة القارية في المقابل رفع منتخب راقصي التانغو رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين.

واستهل ميسي البطولة القارية المؤجلة من صيف 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا التي تسبب أيضاً بإقصاء الأرجنتين من الاستضافة في اللحظة الأخيرة فيما استبعدت شريكتها كولومبيا بسبب الوضع الأمني في البلاد، بالتعادل مع تشيلي 1-1 في مباراة سجل خلالها نجم برشلونة الإسباني هدف التقدم من ركلة حرة رائعة.

وبحكم تأهل أربعة منتخبات من أصل خمسة إلى الدور المقبل، تبدو المهمة في متناول ميسي ورفاقه.

ومن المؤكد أن أهداف ميسي ورفاقه تتجاوز رغبة تخطي دور المجموعات، بل يأمل "ليو" في الذهاب حتى النهاية وفك النحس الذي لازم الأرجنتين في هذه البطولة منذ تتويجها الأخير عام 1993.