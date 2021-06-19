إيميليانو مارتينيز: "سنقاتل من أجل اللقب" من قبل beIN SPORTS June 19, 2021 04:40 1:08 دقيقة أشار حارس المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بأن رفاقه سيحاولون تقديم عروض قوية في الدفاع وأن عليهم القتال من أجل تحقيق لقب كوبا أميركا 2021. مقابلات المنتخب الأرجنتيني كوبا أميركا ليونيل ميسي -آخر الفيديوهات 1:02 دقيقة كوريا: "من المهم تحقيق الفوز في هذه المباراة" 1:03 دقيقة روميرو يشيد بما وجده من رفاقه في المنتخب 1:08 دقيقة إيميليانو مارتينيز: "سنقاتل من أجل اللقب" 2:46 دقيقة الأرجنتين تحسم مواجهة القمّة أمام أوروغواي 3:23 دقيقة منتخب تشيلي يحقق المطلوب أمام بوليفيا 1:48 دقيقة ساوثغيت يعاين أخطاء لاعبيه ضد اسكتلندا 1:33 دقيقة ستونز يركز على الإيجابيات "رغم التعادل المحبط" 1:53 دقيقة ريس جيمس: نقطة تعادل مخيبة ولكن المهم أننا لم نخسر 2:50 دقيقة تعادل سلبي في ديربي بريطانيا 6:09 دقيقة لوف يلمس رغبة لاعبيه في التعويض أمام البرتغال