أوسبينا: "فوز سيمنحنا الثقة" من قبل beIN SPORTS June 14, 2021 04:34 0:44 دقيقة أكد حارس منتخب كولومبيا وأفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام الإكوادور، دافيد أوسبينا، على أهمية الفوز في المباراة الأولى ما سيمنحهم الثقة. مقابلات منتخب الإكوادور كوبا أميركا أوسبينا المنتخب الكولومبي -آخر الفيديوهات 1:13 دقيقة فالينسيا: "خسرنا المباراة جراء قلة التركيز" 0:44 دقيقة أوسبينا: "فوز سيمنحنا الثقة" 2:07 دقيقة كولومبيا تحقق الفوز بهدف رائع في شباك الإكوادور 3:44 دقيقة شاهد إبداع نيمار في مباراة البرازيل وفنزويلا 1:16 دقيقة مدرب منتخب فنزويلا: "حاولنا المنافسة حتى النهاية" 3:50 دقيقة البرازيل تستهل "كوبا أميركا" بالفوز على فنزويلا 1:25 دقيقة جدول مباريات يورو 2020 - التوقيت والقنوات الناقلة 1:00 دقيقة تشيفتشينكو يشيد بالمنتخب الأوكراني رغم الخسارة 1:22 دقيقة دي يونغ: قدمنا مباراة جيدة وفينالدوم كان استثنائيا 1:36 دقيقة تكريم "محاربي" فيروس كورنا في كوبا أميركا