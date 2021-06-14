متابعة - فراس بن أحمد

وافتتح ليونيل ميسي التسجيل في الدقيقة 33 ثم أدرك إدواردو فارغاس التعادل في الدقيقة 57.

وعندما أحرزت الأرجنتين لقبها الأخير كان ميسي بعمر السادسة. منذ كوبا أميركا 1993 في الاكوادور، تحصد الأرجنتين وأفضل لاعب في العالم ست مرات الخيبة تلو الأخرى، آملة أن تفكّ نحسها في النسخة الحالية.

أحرز ميسي كأس العالم مع بلاده، لكن مع تشكيلة تحت 20 عاماً في عام 1995. حصد أيضاً ذهبية الألعاب الأولمبية في بكين عام 2008، لكن أقرب مسافة له عن كأس العالم كانت في نهائي مونديال 2014 أمام ألمانيا (صفر-1) في البرازيل.

أحرز 35 لقباً مع برشلونة حاصداً المجد تلو الآخر، لكن ابن روزاريو لا يزال منحوساً مع منتخب بلاده.

ثلاث مرات أخفق في المباراة النهائية للمسابقة القارية، في 2007 ضد البرازيل (صفر-3) ومرتان ضد تشيلي بركلات الترجيح في 2015 و2016.



مباراة الأرجنتين وتشيلي - التفاصيل والأحداث

الأرجنتين وتشيلي | نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

دق 91: الأرجنتين وتشيلي | رأسية ميسي تتجاوز الحارس برافو وزميله لوكاس لم يحرك ساكناً فضاعت فرصة تسجيل الهدف الثاني.

دق 86: الأرجنتين وتشيلي | دي ماريا حاول ركن الكرة في الزاوية البعيدة إلا أنها مرت بجانب الخشبات الثلاثة.

دق 80: الأرجنتين وتشيلي | رفعة على المقاس من ليونيل ميسي ورأسية نيكولاس تُضيع طريق الشباك.

دق 71: الأرجنتين وتشيلي | عملية إختراق رائعة من لاعب شتوتغارت نيكولاس غونزاليز الذي مهد لميسي لكن تصويبة الأخير أبعدها زميله السابق برافو ببراعة.

الأرجنتين وتشيلي | تفوق تشيلي في نسبة امتلاك الكرة (54%) مقارنة بمننخب الأرجنتين (46%).

دق 65: الأرجنتين وتشيلي | منتخب التشيلي يبسط سيطرته على مجريات المباراة في هذه الأوقات

دق 57: الأرجنتين وتشيلي | فيدال يضيع ركلة الجزاء بعد أن صدها مارتينيز بمساعدة العارضة لتعود الكرة أمام فارغاس الذي عدّل الكفة (1-1).

دق 53: الأرجنتين وتشيلي | الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز يتألق أمام إدواردو فارغاس ثم حاول فيدال التصويب لكنه سقط بعد احتكاك مع نيكولاس تاليافيكو والحكم يعود للـ"VAR" للإعلان عن ركلة جزاء لمنتخب لاروخا.

دق 50: الأرجنتين وتشيلي | ضغط من لاعبي منتخب التشيلي في هذه الأثناء من أجل إدراك التعادل

الأرجنتين وتشيلي | عودة المباراة في شوطها الثاني

الأرجنتين وتشيلي | نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب التانغو بهدف دون مقابل.

دق 38: الأرجنتين وتشيلي | مارتينيز على بعد بعض الأمتار من مرمى تشيلي يضيع فرصة تسجيل الهدف الثاني بطريقة غريبة.

دق 33: الأرجنتين وتشيلي | ليونيل ميسي يفتتح التسجيل من كرة ثابتة من على مشارف منطقة جزاء تشيلي (1-صفر).

الأرجنتين وتشيلي | المنتخب الأرجنتيني الأفضل نسبياً في هذه المواجهة يعجز عن الوصول إلى شباك برافو الذي كان مميزاً في هذه الفترة.

دق 18: الأرجنتين وتشيلي | غونزاليز يواصل إضاعة الفرص بعد انفراده بحارس منتخب تشيلي

دق 15: الأرجنتين وتشيلي | نيكولاس غونزاليز في مناسبتين يهدر فرصة افتتاح النتيجة: الأولى من تصويبة قوية أبعدها الحارس كلاوديو برافو وفي المرةالثانية من رأسية ضاعت بطريقة غريبة.

دق 12: الأرجنتين وتشيلي | عرضية مميزة ومهاجم إنتر لوتارو مارتينيز يفشل في إسكان الكرة في شباك منتخب لاروخا.

الأرجنتين وتشيلي | بعد أن كانت البدايات لرفاق أرتورو فيدال منذ الدقيقة الثامنة أصبح المنتخب الأرجنتيني ماسكاً بزمام الأمور.

دق 8: الأرجنتين وتشيلي | محاولة خطيرة من نجم برشلونة الإسباني.. تصويبة ليونيل ميسي تنقصها الدقة المطلوبة.

الأرجنتين وتشيلي | انطلاق مواجهة القمّة على أرضية ملعب نيلتون سانتوس الأولمبي بقيادة الحكم الكولومبي ويلمار رولدان.

الأرجنتين وتشيلي | دقيقة صمت ترحماً على ضحايا جائحة فيروس كورونا المستجد.

الأرجنتين وتشيلي | قبل الإستماع للسلام الوطني لدولتي الأرجنتين وتشيلي أقيم عرض صغير تكريماً وتخليداً لروح الأسطورة دييغو مارادونا الذي رحل في عام 2020.



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