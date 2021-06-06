أجواء متوترة في البرازيل قبل انطلاق كوبا أميركا من قبل beIN SPORTS June 6, 2021 12:56 3:31 دقيقة رغم تحقيق المنتخب البرازيلي الفوز الخامس تواليا بالتصفيات المؤهلة للمونديال، إلا أن الأجواء في البرازيل باتت متوترة بسبب قرار إقامة كوبا أميركا خاصة أن لاعبي السيليساو لهم رأي معاكس حول هذا الأمر. تقارير إخبارية كوبا أميركا منتخب البرازيل فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 1:19 دقيقة فينغر يختار أبرز المرشحين للقب يورو 2020 0:45 دقيقة أجواء مشحونة تعكر استعداد البرازيل للقاء باراغواي 1:14 دقيقة بلاتيني يتوقع تتويج منتخب فرنسا بلقب يورو 2020 0:33 دقيقة غوف تقصي أنس جابر وتبلغ ربع نهائي رولان غاروس 0:33 دقيقة تعليق عمل رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مؤقتاً 5:06 دقيقة ألمانيا بطلة أوروبا لتحت 21 عاماً 3:00 دقيقة بلجيكا تهزم كرواتيا ودياً بفضل هدف لوكاكو 1:30 دقيقة نغولو كانتي يشيد بهجوم فرنسا بعد عودة بنزيمة 0:39 دقيقة المنتخب اليوناني ينتصر على النرويج ودياً 0:26 دقيقة الدنمارك تحقق فوزاً معنوياً على البوسنة والهرسك