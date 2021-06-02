4 ولايات برازيلية لاحتضان كوبا أميركا

وجاء الإعلان عن المدن التي ستقام فيها مواجهات كوبا أميركا بعد موافقة السلطات المحلية في ولايات ريو دي جانيرو وبرازيليا (العاصمة) وماتو غروسو وغواياس، لاستضافة الحدث الكروي.

وأكّد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو تأييد حكومته لإقامة بطولة كوبا أميركا في البلاد مشيراً إلى أن الحياة يجب ان تستمر رغم تداعيات وباء كورونا.

وكتب رئيس ديوانه لويز إدواردو راموس الذي أثار الشكوك الاثنين عندما أكد أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بخصوص الاستضافة، على حسابه في تويتر: "أصبح الأمر مؤكداً: كأس كوبا أمريكا ستقام في البرازيل".

وقال رئيس الكونميبول أليخاندرو دومينغيز على تويتر "بالنيابة عن كرة القدم الأميركية الجنوبية، أود أن أشكر الرئيس جايير بولسونارو على اتخاذ القرار الفعال".

وأكد في رسالته أن البطولة ستقام دون حضور الجمهور ووفق "بروتوكولات صحية" صارمة.

يذكر أن الـ"كونميبول" قد أعلن الإثنين المنصرم بأن البطولة التي كانت مقررة في كولومبيا والأرجنتين ستقام أخيراً في البرازيل في الفترة بين 13 حزيران/يونيو والعاشر من تموز/يوليو المقبلين.

وقال الاتحاد الأميركي الجنوبي في حسابه على تويتر "ستقام كأس أمريكا الجنوبية 2021 في البرازيل. تم تأكيد موعد انطلاق البطولة ونهايتها"، وذلك بعد ساعات من قرار الأرجنتين التخلي عن استضافتها بسبب فيروس كورونا، عقب عشرة أيام من انسحاب شريكتها كولومبيا للسبب ذاته.

Estas son las sedes de la CONMEBOL #CopaAmérica 2021 🏟️ ​



Estas são as sedes da CONMEBOL #CopaAmérica 2021 🏟️ ​



​Here are the venues for the 2021 CONMEBOL #CopaAmerica 2021 🏟️​#VibraElContinente pic.twitter.com/ob5qQbT3pd — Copa América (@CopaAmerica) June 2, 2021



