ميسي يقود الأرجنتين لفوز كبير على بوليفيا

وتمكن كل من أليخاندرو غوميز (6) وليونيل ميسي (33 و42) ولوتارو مارتينيز (65) أهداف الألبيسيليستي في المقابل دوّن إروين سافيدرا (60) هدف بوليفيا الوحيد في المباراة.

وحسم المنتخب الأرجنتيني صدارة المجموعة بـ10 نقاط ليضرب موعداً في ربع النهائي مع منتخب الإكوادور.

وفي مباراة أخرى، قاد إدينسون كافاني منتخب أوروغواي للفوز على باراغواي وخطف الصدارة منها.

ويحتل منتخب أوروغواي المركز الثاني (7 نقاط) وباراغواي في المركز الثالث (6 نقاط) وتشيلي رابعة (5 نقاط) وبوليفيا في المركز الأخير دون نقاط.

وسيواجه منتخب أوروغواي في ربع النهائي منتخب كولومبيا فيما يلعب باراغواي مع بيرو ويصطدم منتخب تشيلي بالبرازيل.

