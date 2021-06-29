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بطولة أمم أوروبا 2020
كوبا أميركا

ميسي يقود الأرجنتين لفوز كبير على بوليفيا

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حسم المنتخب الأرجنتيني صدارة المجموعة الأولى عقب فوزه الكبير فجر الثلاثاء على بوليفيا 4-1 في الجولة الأخيرة في كوبا أميركا 2021.

REUTERS

وتمكن كل من أليخاندرو غوميز (6) وليونيل ميسي (33 و42) ولوتارو مارتينيز (65) أهداف الألبيسيليستي في المقابل دوّن   إروين سافيدرا (60) هدف بوليفيا الوحيد في المباراة. 

وحسم المنتخب الأرجنتيني صدارة المجموعة بـ10 نقاط ليضرب موعداً في ربع النهائي مع منتخب الإكوادور. 

وفي مباراة أخرى، قاد إدينسون كافاني منتخب أوروغواي للفوز على باراغواي وخطف الصدارة منها. 

ويحتل منتخب أوروغواي المركز الثاني (7 نقاط) وباراغواي في المركز الثالث (6 نقاط) وتشيلي رابعة (5 نقاط) وبوليفيا في المركز الأخير دون نقاط. 

وسيواجه منتخب أوروغواي في ربع النهائي منتخب كولومبيا فيما يلعب باراغواي مع بيرو ويصطدم منتخب تشيلي بالبرازيل. 
 

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