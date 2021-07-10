موعد وكيفية مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين نهائي كوبا أميركا بث مباشر على beIN SPORTS

مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين؟

- المرة الرابعة التي تجمع فيها المباراة النهائية بين الغريمين اللدودين، وقد فازت الأرجنتين في نهائي عام 1937، مقابل انتصارين للبرازيل عامي 2004 و2007.

- أساطير عدة فشلت في إحراز اللقب القاري، أبرزهما الملك بيليه والأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا وزيكو وسقراط...

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¿Quién levantará esta belleza 🏆 en el mítico Maracaná 🏟️?



ILUMINADA! 🤩



Quem levantará esta maravilha 🏆 no mítico Maracanã 🏟️? #VibraElContinente #VibraOContinente #CopaAmérica pic.twitter.com/5xJ4GvltXs — Copa América (@CopaAmerica) July 10, 2021

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة البرازيل والأرجنتين في واحدة من أهم مباريات اليوم.

وتمثل مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لقوة المنافسة على لقب كوبا أميركا، إذ أنّ نجم البرازيل الأول نيمار يبحث عن لقبه الأول مع البرازيل على مستوى الرجال، بينما سيقاتل ميسي ورفاقه على لقب غال للأرجنتين في كوبا أميركا.

مباراة البرازيل والأرجنتين - مباشر

البث المباشر لمباراة البرازيل والأرجنتين سيكون فجر السبت في 11 تموز/ يوليو في الساعة الثالثة فجراً بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS MAX 5 بتعليق الزميل رؤوف خليف.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة البرازيل والأرجنتين بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة البرازيل والأرجنتين أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.