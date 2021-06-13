موعد مباراة البرازيل وفنزويلا - بث مباشر على beIN SPORTS

كيفية مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا

مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا في بث مباشر على beIN SPORTS

مباراة البرازيل وفنزويلا تعتبر من أهم المباريات التي ستكون منقولة عبر قنوات beIN SPORTS إذ يستهل المنتخب البرازيلي المستضيف حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة نظيره الفنزويلي وسط ظروف استثنائية فرضتها جائحة "كوفيد-19" وهددت مراراً بتأجيل البطولة.

موعد مباراة البرازيل وفنزويلا

موعد مباراة البرازيل وفنزويلا هو يوم الاثنين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة يسبقها استوديو تحليلي في الساعة 23:30 من مساء الأحد.



ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وفنزويلا؟

مباراة البرازيل وفنزويلا ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS MAX 5 ، كما يمكنك مشاهدة المواجهة أيضاً على الإنترنت إذ يتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك اضغط هنا.

لمشاهدة المباراة وأهم الأحداث والبرامج الرياضية والترفيهية، اضغط على هذا الرابط للتعرف أكثر على الباقات واختيار الأنسب لك!