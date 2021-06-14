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مشاهدة مباراة الأرجنتين وتشيلي بث مباشر اليوم حصرياً على beIN SPORTS
موعد مباراة الأرجنتين وتشيلي
البث المباشر لمباراة الأرجنتين وتشيلي فجر الثلاثاء 15 يونيو انطلاقاً من الساعة 00:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة الأرجنتين وتشيلي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX 5
مشاهدة مباراة الأرجنتين وتشيلي في بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.
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مباراة الأرجنتين وتشيلي - لحظة بلحظة
التشكيلة الأساسية |
الأرجنتين
تشيلي