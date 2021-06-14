مشاهدة مباراة الأرجنتين وتشيلي بث مباشر اليوم حصرياً على beIN SPORTS

من قبل beIN SPORTS June 14, 2021 22:42 مباراة الأرجنتين وتشيلي في كوبا أميركا 2021 ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.