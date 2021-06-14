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بطولة أمم أوروبا 2020
كوبا أميركا

مشاهدة مباراة الأرجنتين وتشيلي بث مباشر اليوم حصرياً على beIN SPORTS

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مباراة الأرجنتين وتشيلي في كوبا أميركا 2021 ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

AFP


موعد مباراة الأرجنتين وتشيلي

 

البث المباشر لمباراة الأرجنتين وتشيلي فجر الثلاثاء 15 يونيو انطلاقاً من الساعة 00:00 بتوقيت مكة المكرمة.  

مباراة الأرجنتين وتشيلي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX 5

مشاهدة مباراة الأرجنتين وتشيلي في بث مباشر عبر الانترنت

 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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مباراة الأرجنتين وتشيلي - لحظة بلحظة 

 

التشكيلة الأساسية | 

الأرجنتين 

 

تشيلي 

 

المنتخب الأرجنتيني كوبا أميركا تشيلي
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