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بطولة أمم أوروبا 2020
كوبا أميركا

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأرجنتين وتشيلي

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لا تفوتوا مشاهدة مباراة الأرجنتين وتشيلي إذا كنتم قد اشتركتم بخدماتنا، كما يمكنكم الاشتراك الآن لمتابعة اللقاء المنتظر سواء على الإنترنت أو من خلال البث التلفزيوني.

AFP

 

مشاهدة مباراة الأرجنتين وتشيلي فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

ويأمل منتخب الأرجنتين أن يستغل خبرة نجومه بأفضل طريقة لفرض سيطرته على المجموعة الأولى في بداية مشواره في كوبا أميركا فيما يبحث منتخب تشيلي عن إعاقة المرشح الأول للصدارة.

مباراة الأرجنتين وتشيلي - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة الأرجنتين وتشيلي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS MAX 5  .

وستبث مباراة الأرجنتين وتشيلي فجر الثلاثاء الساعة 12:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT  مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الأرجنتين وتشيلي أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT  اضغط هنا.

المنتخب الأرجنتيني كوبا أميركا تشيلي
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