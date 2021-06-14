مشاهدة البث المباشر لمباراة الأرجنتين وتشيلي

مشاهدة مباراة الأرجنتين وتشيلي فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

ويأمل منتخب الأرجنتين أن يستغل خبرة نجومه بأفضل طريقة لفرض سيطرته على المجموعة الأولى في بداية مشواره في كوبا أميركا فيما يبحث منتخب تشيلي عن إعاقة المرشح الأول للصدارة.

مباراة الأرجنتين وتشيلي - معلومات البث مباشر



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وستبث مباراة الأرجنتين وتشيلي فجر الثلاثاء الساعة 12:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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