كوبا أميركا: الأرجنتين تستثني الأحداث الرياضية الدولية من القيود الصحية

ويمنح هذا القرار الإداري، الذي جاء بناء على توصية من وزارة السياحة والرياضة، إعفاء من "حظر التنقل على الأراضي الوطنية" و"تدريب الرياضيين المحترفين" في إطار القيود الصحية التي تفرضها الحكومة.

وتعدّ الأرجنتين من بين دول العالم التي سجلت أعلى عدد من الإصابات والوفيات لكل مليون نسمة جراء جائحة كوفيد-19 في آخر 14 يوماً.

وتستضيف الأرجنتين بطولة كوبا أميركا في الفترة الممتدة بين 13 حزيران/يونيو و10 تموز/يوليو.

وكانت كولومبيا، الدولة المضيفة الأخرى، التي هزتها الاحتجاجات المطلبية العنيفة ضد الحكومة، قد طلبت تأجيل المنافسات، واستبعدت أخيراً من التنظيم.

ويتعين على اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) أن يقرر مكان المباريات الـ15 التي كانت مرتقبة في كولومبيا وإعادة جدولتها، بما في ذلك المباراة النهائية.

وأعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديس استعداد بلاده لاستضافة كامل البطولة "طالما أن الجميع يحترم شروط الضوابط والبروتوكولات بصرامة"، بما في ذلك إقامة المباريات خلف أبواب مغلقة، فيما لا تزال بطولة الدوري الأرجنتيني معلقة حتى 30 أيار/مايو.

