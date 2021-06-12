كوبا أميركا: إصابة 12 فرداً بكوفيد-19 في صفوف منتخب فنزويلا

أصيب 12 فرداً في صفوف منتخب فنزويلا المشارك في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، بينهم لاعبون وعاملون في الجهاز الفني، بفيروس كوفيد-19 كما أعلنت وزارة الصحة البرازيلية السبت وذلك عشية المواجهة ضد البرازيل في المباراة الافتتاحية من البطولة القارية.

وقالت وزارة الصحة بأنها تلقت خبر النتائج الإيجابية مساء الجمعة من قبل اتحاد اميركا الجنوبية (كونميبول) وأشارت في بيان حصلت فرانس برس على نسخة منه "مساء الجمعة، تبلغت وزارة الصحة من قبل كونميبول بأن 12 فرداً من منتخب فنزويلا بينهم لاعبون وآخرون من الجهاز الفني خضعوا لفحوص على فيروس كورونا وجاءت نتيجتهم اجابية. جميع هؤلاء لا يشعرون بأي عوارض".