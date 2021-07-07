جيزوس يغيب عن نهائي كوبا أميركا بسبب الإيقاف

أعلن الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) الثلاثاء أن مهاجم المنتخب البرازيلي غابريال جيزوس سيغيب عن المباراة النهائية لكوبا أميركا ضد الأرجنتين بسبب إيقافه مباراتين إثر طرده في المباراة ضد تشيلي في ربع النهائي.

وطرد مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي الجمعة بسبب تدخل قوي على التشيلي أوجينيو مينا، وعلى الرغم من النقص العددي نجح منتخب بلاده حامل اللقب في الفوز 1-صفر وبلوغ المباراة النهائية.

وغاب جيزوس عن مواجهة الدور نصف النهائي ضد بيرو، وصيفة النسخة السابقة، الإثنين والتي حسمتها البرازيل 1-صفر أيضا.

وكان جيزوس يمني النفس بالعودة إلى صفوف منتخب بلاده لخوض النهائي الكير السبت ضد الغريم التقليدي الأرجنتين بملعب ماراكانا، لكن اللجنة التأديبية عاقبته بالإيقاف لمباراتين.

وكان جيزوس سجل الهدف الثاني للبرازيل في المباراة النهائية للنسخة الأخيرة عام 2019 ضد بيرو (3-1) لكنه طرد قبل 20 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

