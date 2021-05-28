تشيلي مرشحة لخلافة كولومبيا في استضافة كوبا أميركا رفقة الأرجنتين

وتحدّث السكرتير المساعد في الـ"كونميبول"، غونزالو بيلوسو، عن هذا الموضوع في إذاعة "لا ريد دي أرجنتينا" قائلاً: "تحدثنا مع تشيلي، عن إمكانية خلافتها لكولومبيا في استضافة بعض من مباريات مسابقة كوبا أميركا 2021".

مضيفاً: "هناك اجتماع في الأسبوع القادم لأخذ قرار بخصوص هذا الموضوع"

وقدمت الحكومة الأرجنتينية التي تواجه موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا، الأربعاء لاتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، خطة صحيّة من أجل استضافة جميع مباريات كوبا أميركا التي كان من المفترض أن تنظمها مشاركة مع كولومبيا.

وأعلن الاتحاد القاري في بيان أنّ الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديس ورئيس "كونميبول" أليخاندرو دومينغيس عمدا إلى تقييم "الأوجه التنظيمية واللوجستية، مع السماح المحتمل بمواقع إضافية، وكل ما يتعلق بإجراءات البروتوكول الصحيّ".

وكان "كونميبول" سحب من كولومبيا التي كان من المفترض أن تستضيف المسابقة القارية التي تنطلق في 13 حزيران/يونيو المقبل مشاركة مع الأرجنتين، هذا الحق الأسبوع الماضي بسبب طلبها تأجيل الاستضافة.

ولم يتم حتى الآن نقل المباريات التي كان من المقرر إقامتها في كولومبيا، في حين تحوم الشكوك حول قدرة الأرجنتين على استضافة العرس الكروي القاري بمفردها بسبب موجة جديدة من فيروس كورونا.

وكان ممثلون من "كونميبول" زاروا الملاعب في الأرجنتين في الأيام الاخيرة للكشف عليها والتأكد من إمكانية استضافتها للمباريات التي كانت مقررة في كولومبيا، منها المباراة النهائية في 10 تموز/يوليو المقبل.

وتعّول حكومة الرئيس فرنانديس على مفاعيل الحجر الصحي الذي بدأ السبت الماضي وينتهي الأحد من أجل الحدّ من نسبة تفشي كورونا الّتي تعتبر الأعلى في العالم بالنسبة لعدد السكان.