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كوبا أميركا

تحديد تاريخ بطولة كوبا أميركا 2024

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أعلن الكونميبول اليوم الثلاثاء رسميًا تاريخ بطولة كوبا أميركا القادمة التي ستحتضن منافساتها الولايات المتحدة الأميركية.

Reuters

وستُجرى منافسات البطولة القارية في الفترة مابين 20 يونيو و15 يوليو 2024.

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