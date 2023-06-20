تحديد تاريخ بطولة كوبا أميركا 2024 من قبل beIN SPORTS June 20, 2023 21:05 أعلن الكونميبول اليوم الثلاثاء رسميًا تاريخ بطولة كوبا أميركا القادمة التي ستحتضن منافساتها الولايات المتحدة الأميركية. Reuters وستُجرى منافسات البطولة القارية في الفترة مابين 20 يونيو و15 يوليو 2024. كوبا أميركا الولايات المتحدة الأميركية كوبا أميركا 2024 السابق الولايات المتحدة تستضيف كوبا أ اقرأ التالي - آخر الأحداث June 20, 2023 21:05 تحديد تاريخ بطولة كوبا أميركا 2024 January 27, 2023 17:04 الولايات المتحدة تستضيف كوبا أميركا 2024 December 31, 2021 21:43 حصاد 2021: كوبا أميركا تبتسم لميسي ورفاقه July 13, 2021 22:33 الكشف عن التشكيلة المثالية لكوبا أميركا July 12, 2021 15:34 لمن أهدى ميسي اللقب الغالي؟ July 11, 2021 21:55 استقبال حاشد للمنتخب الأرجنتيني July 11, 2021 04:57 شاهد احتفال ميسي ولاعبي الأرجنتين باللقب الغالي July 11, 2021 04:44 ماركينيوس يشرح أسباب الخسارة July 11, 2021 04:29 دي ماريا: قاتلنا من أجل هذا الحلم July 11, 2021 04:10 ميسي أفضل لاعب في بطولة كوبا أميركا 2021