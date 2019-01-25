المنتخب القطري يستهل كوبا أميركا بمواجهة باراغواي

وسينطلق المنتخب القطري في غمار منافسات كوبا أميركا 2019 بمواجهة باراغواي يوم 16 يونيو/حزيران بملعب ماراكانا الشهير بمدينة ريو دي جانيرو وفي الجولة الثانية سيكون رفاق اللاعب عبد الكريم حسن على موعد مع منتخب كولومبيا يوم 19 يونيو/حزيران في استاد مورومبي بمدينة ساو باولو.

وسينهي المنتخب القطري دور المجموعات يوم 23 يوينو/حزيران بمواجهة الأرجنتين وليونيل ميسي في ملعب بورتو أليغري.

وتفتتح البطولة يوم 14 يونيو/حزيران بمواجهة منتخب البرازيل، مستضيف كوبا أميركا، مع بوليفيا في استاد مورومبي بمدينة ساو باولو.

ووضعت القرعة المنتخب القطري في المجموعة الثانية رفقة منتخبات الأرجنتين وكولومبيا وباراغواي.

