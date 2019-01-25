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كأس آسيا - الإمارات 2019
كوبا أميركا

المنتخب القطري يستهل كوبا أميركا بمواجهة باراغواي

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يستهل المنتخب القطري منافسات كوبا أميركا – البرازيل 2019 بمواجهة منتخب باراغواي.

AFP

وسينطلق المنتخب القطري في غمار منافسات كوبا أميركا 2019 بمواجهة باراغواي يوم 16 يونيو/حزيران بملعب ماراكانا الشهير بمدينة ريو دي جانيرو وفي الجولة الثانية سيكون رفاق اللاعب عبد الكريم حسن على موعد مع منتخب كولومبيا يوم 19 يونيو/حزيران في استاد مورومبي بمدينة ساو باولو. 

وسينهي المنتخب القطري دور المجموعات يوم 23 يوينو/حزيران بمواجهة الأرجنتين وليونيل ميسي في ملعب بورتو أليغري. 

وتفتتح البطولة يوم 14 يونيو/حزيران بمواجهة منتخب البرازيل، مستضيف كوبا أميركا، مع بوليفيا في استاد مورومبي بمدينة ساو باولو. 

ووضعت القرعة المنتخب القطري في المجموعة الثانية رفقة منتخبات الأرجنتين وكولومبيا وباراغواي. 
 

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