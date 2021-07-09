English
العربية
بطولة أمم أوروبا 2020
كوبا أميركا

السماح بحضور جماهيري جزئي في نهائي كوبا أميركا

من قبل

أعلنت ريو دي جانيرو، إحدى أكثر المدن البرازيليلة تضررًا من جائحة فيروس كورونا، الجمعة انها ستسمح بحضور الجماهير في ملعب ماراكانا العريق للمباراة النهائية في كوبا أميركا التي ستجمع منتخب بلادها ضد الارجنتين السبت.

AFP

قررت المدينة السماح بدخول 7800 مشجع، أي عشرة في المئة من السعة الاستيعابية للماراكانا البالغة 78 ألفًا.

وستكون بالتالي المباراة الأولى التي ستشهد حضورًا جماهيريًا في البطولة هذا العام.

جاء القرار بناءً على بروتوكولات قدموها المنظمون متعلقة "باعتماد إجراءات لحماية صحة المشاركين، عبر استخدام الوسائل المناسبة لمنع العدوى وانتشار كوفيد-19"، وفق ما جاء في إشعار في الجريدة الرسمية الجمعة.

على الراغبين بحضور النهائي أن يظهروا نتيجة سلبية لفحص الكشف عن فيروس كورونا خضعوا له خلال 48 ساعة أو أقل. وسيطلب منهم المحافظة على التباعد الاجتماعي داخل الملعب.

كوبا أميركا
السابق الأرجنتين تتحضر للنهائي الحلم
اقرأ
الأرجنتين تتحضر للنهائي الحلم ضد البرازيل
التالي

آخر الأحداث

>