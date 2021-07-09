السماح بحضور جماهيري جزئي في نهائي كوبا أميركا

قررت المدينة السماح بدخول 7800 مشجع، أي عشرة في المئة من السعة الاستيعابية للماراكانا البالغة 78 ألفًا.

وستكون بالتالي المباراة الأولى التي ستشهد حضورًا جماهيريًا في البطولة هذا العام.

جاء القرار بناءً على بروتوكولات قدموها المنظمون متعلقة "باعتماد إجراءات لحماية صحة المشاركين، عبر استخدام الوسائل المناسبة لمنع العدوى وانتشار كوفيد-19"، وفق ما جاء في إشعار في الجريدة الرسمية الجمعة.

على الراغبين بحضور النهائي أن يظهروا نتيجة سلبية لفحص الكشف عن فيروس كورونا خضعوا له خلال 48 ساعة أو أقل. وسيطلب منهم المحافظة على التباعد الاجتماعي داخل الملعب.