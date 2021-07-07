الأرجنتين تتخطى كولومبيا وتضرب موعداً مع البرازيل في نهائي كوبا أميركا

ولعب حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز دوراً كبيراً في تأهل منتخب بلاده حين تصدى لثلاث ركلات ترجيح.

وتلتقي الأرجنتين منافستها التاريخية البرازيل مستضيفة البطولة في المباراة النهائية المقررة على ملعب ماراكانا فجر الأحد المقبل 11 تموز/يوليو.

والتقت الأرجنتين مع كولومبيا مرتين في نصف نهائي كوبا أميركا سابقاً، وكانتا بنهاية سعيدة لـ"ألبي سيليستي".

الأولى في كوبا أميركا 1993، حُسمت بركلات الترجيح، ثم ذهبت الأرجنتين للفوز بآخر بطولة لها على صعيد المنتخب الأول.

أما اللقاء الثاني فكان في كوبا أميركا 2004، قبل أن تخسر الأرجنتين النهائي ضد البرازيل.

وفي تفاصيل لقاء اليوم، بدأت الأرجنتين مباراتها بقوة، فلاح الخطر منذ الدقيقة الرابعة، عندما مرر ميسي وبعد مهارة رائعة كرة للاوتارو مارتينيز، الأخير أرسلها رأسية بجانب القائم.

ومن الكرة الثانية فقط، جاء الهدف الأول للتانغو وكان ثمرة تناغم بين ليو ومارتينيز هذه المرة بكرة أرضية من البرغوث أنهاها مهاجم انتر بالمرمى 7.

وهذه التمريرة الحاسمة رقم 5 لليو في كوبا أميركا 2021، علماً أنه سجل 4 أهداف أيضاً، وبذلك ساهم في 9 أهداف من أصل 11 سجلتها الأرجنتين.

وضغطت كولومبيا بحثاً عن التعادل، وكانت قريبة من ذلك في الدقيقة 37 عبر تسديدة لباريوس ارتطمت بالدفاع الأرجنتين وذهبت نحو القائم، بعدها بثوانٍ أصاب ياري مينا عارضة الأرجنتين برأسية خطيرة للغاية.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، أنقذ أوسبينا حارس كولومبيا هدفاً محققاً للأرجنتين بإبعاده رأسية نيكولاس غونزاليس 43.

وفي الشوط الثاني، تابعت كولومبيا أفضليتها وسط تراجع غريب من الأرجنتين، وكان لها التعادل في الدقيقة 61 عبر لويس دياز بعد تمريرة طويلة من إيدوين كاردونا سبق فيها دياز منافسه المدافع الأرجنتيني جيرمان بيزيلا وأودعها في المرمى.

في الدقيقة 73 أضاع لاوتارو مارتينيز فرصة بطريقة لا تصدق حين واجه المدافع الكولومبي ويلمار باريسو وأبعد الأخير كرته بكل بسالة.

ضغطت الأرجنتين بدورها لاستعادة التقدم وسدد لها قائدها ميسي كرة قوية أصابت القائم 81 بعد تمريرة ممتازة من دي ماريا.

ولم تسفر بقية المحاولات عن جديد ليتجه الحسم إلى ركلات الترجيح.

