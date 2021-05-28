"استطلاع" غالبية الأرجنتينيين يعارضون استضافة بطولة كوبا أميركا

وكانت البطولة الأميركية الجنوبية، التي طالها التأجيل العام الماضي بسبب تفشي الجائحة، قد خسرت الأسبوع الماضي المضيف الثاني لها، بعدما أعلن اتحاد "كونميبول" استبعاد كولومبيا من استضافة المباريات جراء الاحتجاجات المطلبية العنيفة التي أودت بحياة العشرات.



وبالتالي، بقيت الأرجنتين مضيفاً وحيداً للبطولة، لكن استطلاعاً للرأي أجرته مؤسسة "بولياركيا" على عينة من 1274 من سكان المدن البالغين، أظهر أن 70 في المئة منهم يعتقدون أنّ البلاد يجب أن تنسحب من تنظيم البطولة.



ويعتقد 20 في المئة فقط من المستطلعة آراؤهم أنّ البطولة يجب أن تستمر على الأراضي الأرجنتينية، فيما لم يحسم 10 في المئة أمرهم بعد.



وكان ممثلون من "كونميبول" زاروا الملاعب في الارجنتين في الأيام الاخيرة للكشف عليها والتأكد من إمكانية استضافتها للمباريات الـ15 التي كانت مقررة في كولومبيا، منها المباراة النهائية في 10 تموز/يوليو المقبل.



وأعلنت السلطات في بوينوس أيرس الخميس أنها تنتظر رداً من اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم بشأن ما إذا كانت "قادرة على الامتثال للمتطلبات التي تُطَبق" لمنع انتشار الفيروس.