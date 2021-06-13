إصابة ثلاثة لاعبين من بوليفيا بفيروس كورونا

وجاء في بيان للاتحاد تم إرساله الى وكالة فرانس برس "بعدما أجرينا فحوصات الكشف عن فيروس كورونا للبعثة الموجودة في البرازيل (....) تبيّنت ثلاث حالات إيجابية بين اللاعبين وواحدة لعضو في الجهاز الفني".

ولم يكشف الاتحاد عن هويات اللاعبين مشيرًا الى أنهم "في صحة جيدة ومعزولين عن المجموعة"، مضيفًا أن "كل الإجراءات المتعلقة بالبروتوكول الصحي" تم تطبيقها.

وتتواجد بعثة بوليفا التي يشرف عليها المدرب الفنزويلي سيسار فارياس في مدينة جوانيا منذ الأربعاء بعد وصولها إثر تعادلها 1-1 مع تشيلي ضمن التصفيات المؤهلة الى كأس العام 2022 في قطر.

وتخوض بوليفيا مباراتها الأولى في هذه المدينة ضد الباراغواي يوم الاثنين.

وكان الاتحاد الفنزويلي أعلن في وقت سابق السبت عن إصابة 11 فردًا من بعثته بالفيروس، بينهم ثمانية لاعبين من دون الكشف عن هوياتهم. إلا أن القائد توماس رينكون أعلن عن إصابته وانسحابه من البطولة.