English
العربية
بطولة أمم أوروبا 2020
كوبا أميركا

إصابة ثلاثة لاعبين من بوليفيا بفيروس كورونا

من قبل

أعلن الاتحاد البوليفي لكرة القدم عن إصابة ثلاثة لاعبين وأحد أعضاء الجهاز الفني في منتخب بلاده بفيروس كورونا عشية بطولة انطلاق كوبا أميركا لكرة القدم في البرازيل.

AFP

وجاء في بيان للاتحاد تم إرساله الى وكالة فرانس برس "بعدما أجرينا فحوصات الكشف عن فيروس كورونا للبعثة الموجودة في البرازيل (....) تبيّنت ثلاث حالات إيجابية بين اللاعبين وواحدة لعضو في الجهاز الفني".

ولم يكشف الاتحاد عن هويات اللاعبين مشيرًا الى أنهم "في صحة جيدة ومعزولين عن المجموعة"، مضيفًا أن "كل الإجراءات المتعلقة بالبروتوكول الصحي" تم تطبيقها.

وتتواجد بعثة بوليفا التي يشرف عليها المدرب الفنزويلي سيسار فارياس في مدينة جوانيا منذ الأربعاء بعد وصولها إثر تعادلها 1-1 مع تشيلي ضمن التصفيات المؤهلة الى كأس العام 2022 في قطر.

وتخوض بوليفيا مباراتها الأولى في هذه المدينة ضد الباراغواي يوم الاثنين.

وكان الاتحاد الفنزويلي أعلن في وقت سابق السبت عن إصابة 11 فردًا من بعثته بالفيروس، بينهم ثمانية لاعبين من دون الكشف عن هوياتهم. إلا أن القائد توماس رينكون أعلن عن إصابته وانسحابه من البطولة.                                     

كوبا أميركا بوليفيا فيروس كورونا
السابق سانشيز يغيب عن مواجهة الأرجنتي
اقرأ
سانشيز يغيب عن مواجهة الأرجنتين بداعي الإصابة
التالي كوبا أميركا: حصة تدريبية للمنت
اقرأ
كوبا أميركا: حصة تدريبية للمنتخب الأرجنتيني في العاصمة بوينوس آيرس

آخر الأحداث

>