وجاء في البيان الذي نشره الاتحاد البرازيلي عبر تويتر" نظراً لخطورة الاصابة، لن يكون نيمار جاهزاً لخوض منافسات كوبا أميركا".

وغادر النجم نيمار أرضية ملعب "ماني غارينشا" مصاباً بالتواء في كاحله الأيمن في المباراة الودية التي جمعت منتخب بلاده مع نظيره القطري.

وغادر نيمار ملعب المباراة في الدقيقة العشرين متجهاً لغرفة تغيير الملابس.

وأصيب نيمار سابقاً في كاحله مع فريقه باريس سان جيرمان في مباراة أمام مرسيليا في الدوري الفرنسي قبل أشهر من بداية كأس العالم – روسيا 2018.

وتعرّض النجم البرازيلي هذا الموسم لإصابة في مشط القدم أبعدته عن الملاعب لنحو شهرين بعد قيامه بتدخل جراحي.