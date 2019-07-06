على ملعب كورينثيانس، استهلت الأرجنتين بقوة بفضل هدفين متتاليين من سيرجيو أغويرو (12) وباولو ديبالا (22)، قبل أن تذلل تشيلي الفارق من ركلة جزاء عبر أرتورو فيدال (59).

وحسم منتخب التانغو، الذي حلّ وصيفاً لتشيلي نفسها في آخر نسختين لكوبا أميركا في 2015 بتشيلي و2016 بالولايات المتحدة الأميركية، المركز الثالث بعد أن خسر في مواجهة نصف النهائي أمام صاحب الأرض البرازيل (2-0)، في حين تلقى زملاء أرتورو فيدال هزيمة قاسية أمام بيرو (0-3).

وسيجمع نهائي النسخة الحالية بين البرازيل وبيرو غداً الأحد على ملعب ماراكانا الشهير بقيادة تحكيم تشيلي يرأسه روبيرتو توبار.

جدير بالإشارة أيضاً، إلى أن النسخة القادمة في 2020 ستقام بتنظيم مشترك بين الأرجنتين وكولومبيا.

ملخص مباراة واهداف الأرجنتين وتشيلي (2-1) في كوبا أميركا "البرازيل 2019"

نهاية المباراة: الأرجنتين تحسم المباراة على حساب تشيلي (2-1)

دق 80: دي ماريا يقوم بمجهود فني وبدني كبير وبعد سلسلة من المراوغات يهدي كرة على طبق لأغويرو الذي خيّر وضع الكرة بطريقة فنية في المرمى ومن فوق رأس الحارس غير أنّ الكرة اصطدمت بالأخير.

دق 79: أغويرو أحد أخطر عناصر الأرجنتين يسدد كرة قوية لم تكن بعيدة عن الأخشاب التشيلية.

دق 72: فارغاس يهدر فرصة التعديل لتشيلي وتسديدته سهلة بين أحضان الحارس فرانكو أرماني.

دق 59: هدف ا أرتورو فيدال يذلل الفارق لمصلحة تشيلي بتوقيعه الهدف الأول من ركلة جزاء تحصل عليها أرانغيز إثر تدخل من جيوفاني لو سيلسو على خط المنطقة استدعى تدخل تقنية الـ"VAR" لتأكيد الخطأ.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: الأرجنتين تتقدم على تشيلي (2-0)

دق 38: حادثة نادرة شهدتها هذه الدقيقة حيث قام الحكم الباراغوياني ماريو دياز دي فيفار بطرد كل من نجم وقائد الأرجنتين ليونيل ميسي ونظيره قائد تشيلي غاري ميديل بالبطاقة الحمراء المباشرة إثر مناوشات ثنائية حصلت بينهما.

دق 31: ديبالا قريب جداً من إضافة الهدف الأرجنتيني الثالث بتسديدة رائعة على الطائر بعد عرضية على المقاس من النجم ليونيل ميسي.

دق 22: هدف ا ديبالا يترجم أفضلية التانغو بهدف ثان وإنهاء أنيق بعد استلامه بينية ذكية من جيوفاني لو سيلسو.

دق 12: هدف ا أغويرو يستغل تمريرة ميسي الماكرة على النحو الأمثل ويراوغ حارس تشيلي غابريال أرياس ويمنح التقدم للأرجنتين.

بداية المباراة

مباراة الأرجنتين وتشيلي.. تشكيلتا المنتخبين