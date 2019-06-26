معلومات البث المباشر لمباراة البرازيل وباراغواي

مشاهدة مباراة البرازيل وباراغواي

مباراة البرازيل وباراغواي في بث مباشر

موعد مباراة البرازيل وباراغواي في كوبا أميركا



لا تفوتوا مشاهدة مباراة البرازيل وباراغواي ضمن الدور ربع النهائي من منافسات كوبا أميركا 2019.

وفرضت مباراة البرازيل وباراغواي نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لعراقة المنتخبين والكرة الهجومية التي ينتهجها الفريقان.

وتأمل البرازيل المضيفة والتي توجت باللقب 8 مرات (1919 و1922 و1949 و1989 و1997 و1999 و2004 و2007) ضمان ورقة العبور إلى الدور نصف النهائي من المسابقة العريقة من بوابة باراغواي التواقة إلى العودة للساحة القارية بقوة بعد سنوات من التراجع.

وتتجه الأنظار من جديد إلى نجم السيليساو وبرشلونة الإسباني فيليبي كوتينيو الذي يحمل على عاتقه خلافة مواطنه نيمار الغائب الأبرز عن نسخة 2019 بسبب الإصابة.

ويعاني كوتينيو من ضغوطات شديدة مسلطة عليه لقيادة المنتخب البرازيلي نحو لقب تاسع على المستوى القاري بيد أن الجماهير المحلية ستكون عوناً كبيرا له ولزملائه في موقعة ربع النهائي أمام باراغواي وبقية مشوار البطولة إذا ما بلغ الفريق المربع الذهبي.

مباراة البرازيل وباراغواي - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة البرازيل وباراغواي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS فجر الجمعة في الساعة الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة (03:30) وستنقل على قناتي MAX HD3 و MAX HD4.

مباراة البرازيل وباراغواي يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع المنتخبين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



وستبث مباراة البرازيل وباراغواي تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مواجهة البرازيل وباراغواي أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

