مشاهدة مباراة كولومبيا وباراغواي اليوم في إطار البث المباشر والمقررة ضمن ثالث جولات المجموعة الثانية في كوبا أميركا، ستكون واعدة بين منتخب يبحث عن فوز ثالث وآخر لضمان وصافة المجموعة والعبور إلى ربع النهائي.

مشاهدة مباراة كولومبيا وباراغواي ستكون منقولة حصرياً عبر MAX HD3 بدءا من الساعة العاشرة مساء اليوم 23 يونيو.

وتحتل كولومبيا صدارة المجموعة من فوزين على الأرجنتين 2-0 وعلى قطر 1-0، فيما تحتل باراغواي الوصافة من تعادلين مع قطر 2-2 ومع الارجنتين 1-1.

وسيكون بمقدور باراغواي العبور المباشر وضمان الوصافة إن تغلبت اليوم على كولومبيا الباحثة عن النقاط التسعة.

مباراة كولومبيا وباراغواي ستكون أيضاً منقولة عبر الانترنت بواسطة تطبيق CONNECT من أي جهاز أردتم.

مباراة كولومبيا وباراغواي - التغطية الخاصة

د12- باراغواي الأكثر استحواذا على الكرة وهو أمر لم نشهده في لقاءيها السابقين في نية واضحى لتحقيق الفوز والعبور دون النظر إلى نتيجة لقاء الأرجنتين وقطر.

د2- أول فرصة لباراغواي اثر انفراد من درليس غونزاليز تألق معه الحارس الاحتياطي لكولومبيا ألفارو مونتيرو في التصدي.

د1- انطلاق المباراة

تشكيلة كولومبيا: ألفارو مونتيرو، سانتياغو ارتياس، كريستيان زاباتا، جون لوسومي، كريستيان بورخا، جيفرسون ليرما، غوستافو سيلار، لويس دياز، ادوين كاردونا، خوان كوادرادو، راداميل فالكاو.

يدرب منتخب كولومبيا كارلوس كيروش.

تشكيلة باراغواي: روبرتو فرنانديز، ايفان بيريس، غوستافو غوميز، جونيور ألونسو، سانتياغو ارزامنديا، ريشار سانشيز، رودريغو روخا، درليس غونزاليز، ميغيل الميرون، ماتياس روخا، أوسكار كاردوزو.

يدرب منتخب باراغواي ادواردو بيريزو.

تتابعون معنا هنا وقائع وأحداث مباراة كولومبيا وباراغواي بالفيدي لأهم أحداث اللقاء فور حصولها لحظة بلحظة بدءاً من الساعة العاشرة مساءً.