مشاهدة مباراة فنزويلا وبوليفيا بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة فنزويلا والبيرو في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى لبطولة كوبا أميركا 2019 ستكون متاحة في بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.

مباراة فنزويلا وبيرو تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكّة المكرمة وستكون مذاعة عبر MAX HD4.

تملك فنزويلا نقطتين والفوز سيضعها على الأرجح في الدور ربع النهائي، في حين لا تملك بوليفيا اي نقطة بعد خسارتين.

وتضم المجموعة منتخبي البرازيل وبيرو اللذين يلعبان في الوقت نفسه.

مشاهدة مباراة فنزويلا وبيرو في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة البرازيل وبيرو أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية. للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

مباراة فنزويلا وبيرو - التغطية المباشرة

تتابعون معنا هنا التغطية الحصرية لمباراة فنزويلا وبيرو لأهم أحداث اللقاء بالفيديو فور حصولها لحظة بلحظة.