د 21- اديسون فلوريس يفتتح التسجيل لبيرو بتسديدة من قدمه اليسرى بعد متابعته لكرة رأسية من كويفاس داخل منطقة الجزاء !! هدف مستحق للمنتخب البيروفي الذي فرض سيطرته حتى هذه اللحظات.

د 7- منتخب تشيلي بدوره يهدر فرصة كبيرة لافتتاح التسجيل عندما عكس الظهير جان بوسيجور الكرة لأرانغيز في مواجهة المرمى، لكن الأخير سدد برعونة بجانب المرمى !

د 2- بيرو كادت أن تفتتح التسجيل مبكراً جداً من لعبة جميلة بعد أن هيأ خوسيه غيريرو الكرة لكريستيان كويفا في وضعية جيدة للتسجيل، لكنها مرّت بجانب القائم الأيسر للحارس غابرييل أرياس!

انطلاق المباراة

تشكيلة تشيلي

1️⃣1️⃣ FORMACIÓN CONFIRMADA

💪 Estos guerreros buscarán meter a #LaRoja en una nueva final de Copa América

🇨🇱🇵🇪

.#VamosChile #CopaAmerica pic.twitter.com/vmVlc7y1ig — Selección Chilena (@LaRoja) July 3, 2019

تشكيلة بيرو

Estes são os 11 selecionados por #RicardoGareca para o jogo da

semifinal contra o 🇨🇱. #VibraOContinente e todos os torcedores peruanos com a @CONMEBOL #CopaAmerica. pic.twitter.com/eLxVNyIDx5 — Copa América (@CopaAmerica) July 3, 2019

يتطلع المنتخبان التشيلي والبيروفي إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى نهائي كوبا أميركا 2019 عندما يتقابلان وجهاً لوجها في نصف نهائي البطولة على ملعب غريميو.

وسيواجه المتأهل بينهما منتخب البرازيل في النهائي بعد أن تجاوز منتحب السامبا غريمه الأرجنتيني بثنائية نظيفة في نصف النهائي الأول.

في ربع النهائي فازت تشيلي على كولومبيا بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل دون أهداف، وبركلات الترجيح أيضاً وبالنتيجة ذاتها (5-4) تفوقت بيرو على أوروغواي.

موعد مباراة تشيلي وبيرو بث مباشر فجر الخميس على الساعة الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلي وبيرو هلى beIN max HD3 وbeIN Max HD4.

كما يمكنكم ماتابعة مباراة تشيلي وبيرو على الانترنت بجودة عالية ودون تقطيع عبر CONNECT.