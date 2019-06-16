البث المباشر لمباراة الاوروغواي والاكوادور

يتطلع منتخب أوروغواي إلى تحقيق استهلالية جيدة عندما يلاقي منتخب الإكوادور في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة ضمن بطولة كوبا أميركا 2019 التي تستضيفها البرازيل.

ولحساب المجموعة ذاتها يلتقي المنتخب الياباني (ضيف البطولة) مع منتخب تشيلي (حامل لقب آخر نسختين) فجر الثلاثاء.

مباراة الاوروغواي والاكوادور بث مباشر الاثنين على الساعة الواحدة بتوقيت مكة المكرمة فجر الاثنين 17 حزيران/يونيو 2017.

القنوات الناقلة لمباراة الاوروغواي والاكوادور هي beIN MAX 3 و beIN MAX 4.

الأوروغواي × الإكوادور | تغطية مباشرة

د60- المباراة تسير بوتيرة بطيئة بعدما اقتنع الطرفان بواقع الامور، الإكوادور عاجزة عن فعل شيء، فيما اوروغواي تكمل اللقاء من مبدأ السلامة البدنية لبقية المباريات.

د46- انطلاق الشوط الثاني بين المنتخبين

خلاصة الشوط: أوروغواي كانت كل شيء في اللقاء ونوّعت بأسلوبها مستفيدة من الأطراف والكرات الثابتة لاسيما الركنيات التي بدت استراتيجية واضحة لرجال تاباريز، أما فريق الكولومبي غوميز فبدا ضعيف الحيلة وزاد سوءاً بعد حالة الطرد.

د45- انتهاء الشوط الاول بتقدم مستحق لاوروغواي 3-0

د44- الأوروغواي 3-0 الإكوادور | ركنية جديدة يلعبها لوديرو ويحولها كاسيريس برأسه لتجد لويس سواريز الذي لم يجد عناء في إيداعها شباك الفريق الأصفر.

معلومة: هذا أول هدف يسجله ادينسون كافاني في تاريخ مشاركاته في كوبا أميركا علما ان في رصيده 46 هدفاً دولياً.!

د34- الأوروغواي 2-0 الإكوادور | كرة ركنية تصل إلى غودين فيحولها رأسية إلى كافاني الذي يسدد مقصية خلفية رائعة مسجلاً ثاني اهداف منتخب بلاده.

د33- كرة عرضية أرضية تصل إلى كافاني الذي لعبها بالكعب رائعة نحو المرمى إلا ان يقظة دومينغيز مولت الكرة إلى ركنية.

د27- كافاني يجد نفسه في وضع ممتاز للتسجيل إثر كرة عرضية أرضية إلا أن تسديدته الرائعة بالرقدم اليمنى تصدى لها الحارس دومينغيز بتميز محولاً الكرة إلى ركنية.

د24- الحكم البرازيلي اندرسون درونكو يلجأ إلى تقنية الفيديو بعد حادث تعدي من خوسيه كوينتيروس بالمرفق على لوديرو متسبباً بجرح في وجهه، ومن ثم يطرد اللاعب الإكوادوري كوينتيروس ببطاقة حمراء مباشرة. (فيديو ادناه)

من هو نيكولاس لوديرو صاحب الهدف الرائع: لاعب فريق سياتل ساوندلاز الأميركي، حيث خاض 98 مباراة منذ 2016، احترف اووربيا بين 2010 و2012 مع أياكس، خاض مع اوروغواي 58 مباراة دولية منذ 2009.

د6- الأوروغواي 1-0 الإكوادور | لويس سواريز يتوغل على الجهة اليمنى ويعكس عرضية تجد نيكولاس لوديرو الذي يستقبل على صدره ومن ثم يراوغ بيسراه ويسدد كرة أرضية خادعة مسجلا اجمل اهداف البطولة حتى اللحظات.

د1- انطلاق الشوط الأول من المباراة.

تشكيلة الاوروغواي: موسليرا، لاكسالت سواريز، غودين، خيمينيز دي فارغاس، كاسيريس، بنتاكور، فيسينو، نانديز، لوديرو، سواريز، كافاني.

تشكيلة الإكوادور: ألكسندر دومينغيز، أرتورو مينا، غابرييل أشيلييه، كاسيسيدو، انترياغو، أوريخيولا، مينا، فالنسيا، بريسيادو، فالنسيا.

تقام مباراة الأوروغواي والإكوادور في بلو هوريزنتي ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم تشيلي واليابان.

تتابعون معنا هنا التغطية الخاصة لمباراة الأوروغواي والإكوادور لأبرز احداثها بالفيديو فور حصولها.