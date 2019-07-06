مباراة الأرجنتين وتشيلي بث مباشر اليوم

موعد مباراة الأرجنتين وتشيلي

البث المباشر لمباراة الأرجنتين وتشيلي يوم السبت 6 يوليو/تموز انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الأرجنتين وتشيلي ستكون منقولة حصرياً على MAX 3 HD و MAX 4 HD.

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نهاية الشوط الأول: الأرجنتين تتقدم على تشيلي (2-0)

دق 38: حادثة نادرة شهدتها هذه الدقيقة حيث قام الحكم الباراغوياني ماريو دياز دي فيفار بطرد كل من نجم وقائد الأرجنتين ليونيل ميسي ونظيره قائد تشيلي غاري ميديل بالبطاقة الحمراء المباشرة إثر مناوشات ثنائية حصلت بينهما.

دق 31: ديبالا قريب جداً من إضافة الهدف الأرجنتيني الثالث بتسديدة رائعة على الطائر بعد عرضية على المقاس من النجم ليونيل ميسي.

دق 22: هدف ا ديبالا يترجم أفضلية التانغو بهدف ثان وإنهاء أنيق بعد استلامه بينية ذكية من جيوفاني لو سيلسو.

دق 12: هدف ا أغويرو يستغل تمريرة ميسي الماكرة على النحو الأمثل ويراوغ حارس تشيلي غابريال أرياس ويمنح التقدم للأرجنتين.

بداية المباراة

مباراة الأرجنتين وتشيلي.. تشكيلتا المنتخبين