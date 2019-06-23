مشاهدة مباراة قطر والأرجنتين بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة قطر والأرجنتين اليوم في إطار البث المباشر والمقررة ضمن ثالث جولات المجموعة الثانية في كوبا أميركا، ستكون واعدة لتنافس المنتخبين على بطاقة العبور.

وفرضت مباراة قطر والأرجنتين نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً أن المنتخبين يملكان الحظوظ للعبور فيما يرزح تاريخ الارجنتين تحت خطر كبير.

وتملك قطر نقطة واحدة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأرجنتين الأخيرة، وكذلك بفارق نقطة عن باراغواي الثانية التي تواجه كولومبيا المتصدرة بست نقاط، وتأمل قطر أن تكمل الأداء المميز في أول مرحلتين لكن المهمة ستكون صعبة أمام ميسي ورفاقه.



مباراة قطر والأرجنتين - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة قطر والأرجنتين مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS الأحد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وستنقل على قناة MAX HD3.

مباراة قطر والأرجنتين يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



وستبث مباراة قطر والأرجنتين تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة قطر والأرجنتين أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

مباراة قطر والارجنتين - التغطية المباشرة

تتابعون معنا هنا تغطية مباراة قطر والارجنتين الحاسمة بالفيديو لأهم أحداث اللقاء فور حصولها لحظة بلحظة بدءاً من الساعة العاشرة مساءً.