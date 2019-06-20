مباراة أوروغواي واليابان بث مباشر اليوم

موعد مباراة أوروغواي واليابان

البث المباشر لمباراة أوروغواي واليابان فجر الجمعة 21 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 02:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة أوروغواي واليابان ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX 3 HD و beIN SPORTS MAX 4 HD.

مشاهدة مباراة أوروغواي واليابان في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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