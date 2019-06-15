فنزويلا وبيرو بث مباشر اليوم

موعد مباراة فنزويلا وبيرو

البث المباشر لمباراة فنزويلا وبيرو اليوم السبت 15 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة فنزويلا وبيرو ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX HD 3.

مشاهدة مباراة فنزويلا وبيرو في بث مباشر عبر الانترنت

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مباراة فنزويلا وبيرو - التغطية المباشرة

48: روندون حاول خداع حارس منتخب بيرو

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

22: روندون اقترب من افتتاح التسجيل لمنتخب فنزويلا

07: الحكم الكولومبي ويلمار رولدان يقر بعدم شرعية هدف كريستوفر غونزاليس لوجود تسلل

بداية مباراة فنزويلا وبيرو

التشكيلة الأساسية للمنتخبين: فنزويلا - بيرو