مشاهدة مباراة برازيل وبوليفيا اليوم بث مباشر

مشاهدة البث المباشر لمباراة البرازيل وبوليفيا السبت 15 يونيو انطلاقاً من الساعة 3:30 فجرا بتوقيت مكة المكرمة متوفر حصرياً عبر beIN SPORTS مع التغطية الخاصة.

المباراة الافتتاحية بين البرازيل وبوليفيا ضمن منافسات المجموعة الأولى ستكون منقولة حصرياً على MAX HD3 و MAX HD4.

وستكون مشاهدة مباراة البرازيل وبوليفيا في بث مباشر عبر الانترنت متوفرة عبر خدمة beIN CONNECT اضغط هنا.

مباراة البرازيل وبوليفيا - التغطية الخاصة

انطلاق حفل افتتاح كوبا أميركا في هذه الأثناء، بفارق عشرين دقيقة عن انطلاق المباراة.

قائمة بوليفيا الرسمية (4-5-1): كارلوس لامبي، بيخارانو، حوسينيو، هاكوين، بيخارانو، شوماسيرو، جوستينيانو، سوسيدو، سافيدرا، كاسترو، مورينو.

قائمة البرازيل الرسمية (4-3-3): أليسون، داني الفيش، تياغو سيلفا، ماركينيوس، فيليبي لويس، فرناندينيو، كاسيميرو، كوتينيو، ديفيد نيريس، روبرتو فيرمينو، ريشالرليسون.

اضغط هنا لمعرفة آخر أخبار المنتخبين قبيل انطلاق اللقاء - رسالة خاصة من ساو باولو

يدرب البرازيل المدرب تيتي، فيما يشرف على بوليفيا المدرب ادواردو فييغاس

توجت البرازيل باللقب ثماني مرات أخرها عام 2007، فيما توجت بوليفيا مرة واحدة عام 1963.

يدير المباراة الحكم الأرجنتيني نستور بيتانا وتقام على استاد مورومبي في ساو باولو.

مباراة البرازيل وبوليفيا ستكون ضمن المجموعة الأولى التي تضم البيرو وفنزويلا أيضاً.

تتابعون معنا هنا التغطية الخاصة والحصرية بالفيديو لكافة أحداث مباراة البرازيل وبوليفيا الافتتاحية لنسخة كوبا أميركا 2019 حيث سنوافيكم بأهم احداثها فور حصولها.