



مشاهدة مباراة اليابان والإكوادور



لا تفوتوا مشاهدة مباراة اليابان والإكوادور في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن كأس كوبا أميركا 2019.

وفرضت مباراة اليابان والإكوادور نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للمستوى المتقارب والكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.

وتأمل اليابان مواصلة مستواها التصاعدي وقطع بطاقة العبور للدور ربع النهائي من بوابة منافستها التي تملك فرصة في التأهل أيضاً.



مباراة اليابان والإكوادور - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة اليابان والإكوادور مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS الثلاثاء في الساعة الثانية فجراً بتوقيت مكة المكرمة وستنقل على قناة MAX HD4.

مباراة اليابان والإكوادور يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



وستبث مباراة اليابان والإكوادور تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة اليابان والإكوادور أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

أحداث اللقاء - لحظة بلحظة

الدقيقة الأولى - انطلاق المباراة