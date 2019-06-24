

لا تفوتوا مشاهدة مباراة تشيلي وأوروغواي في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن كأس كوبا أميركا 2019.

وفرضت مباراة تشيلي وأوروغواي نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للمستوى المتقارب والكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.

وتأمل تشيلي حاملة اللقب الدخول إلى المنافسات بقوة من بوابة منافستها التي لا تريد أن تكون رقماً سهلاً في المجموعة والبطولة ككل، متمسكة بفرصها في اقتناص صدارة المجموعة.

مباراة تشيلي وأوروغواي - التغطية الخاصة

(9) محاولة جديدة لصالح تشيلي من أوبازو هذه المرة وتسديدته تخطئ المرمى.

(7) أليكسيس سانشيز يحاول المباغتة بتسديدة من بعيد تعلو المرمى.

انطلاق مباراة تشيلي وأوروغواي.

تشيلي وأوروغواي: التشكيلتان الرسميتان



مباراة تشيلي وأوروغواي - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة تشيلي وأوروغواي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS الثلاثاء في الساعة الثانية فجراً بتوقيت مكة المكرمة وستنقل على قناة MAX HD3.

مباراة تشيلي وأوروغواي يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



وستبث مباراة تشيلي وأوروغواي تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة تشيلي وأوروغواي أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.