معلومات البث المباشر لمباراة قطر والأرجنتين

مشاهدة مباراة قطر والأرجنتين

مشاهدة مباراة قطر والأرجنتين المقررة ضمن بطولة كوبا أميركا، هي فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بداية اليوم الممتلئ بالمباريات.

وفرضت مباراة قطر والأرجنتين نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للمستوى المتقارب والكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.

وتملك قطر نقطة واحدة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأرجنتين الأخيرة، وكذلك بفارق نقطة عن الباراغواي الثانية التي تواجه كولومبيا المتصدرة بست نقاط، وتأمل قطر أن تكمل الأداء المميز في أول مرحلتين لكن المهمة ستكون صعبة جداً أمام ميسي ورفاقه.



مباراة قطر والأرجنتين - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة قطر والأرجنتين مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS الأحد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وستنقل على قناة MAX HD3.

مباراة قطر والأرجنتين يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



وستبث مباراة قطر والأرجنتين تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة قطر والأرجنتين أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.