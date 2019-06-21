معلومات البث المباشر لمباراة تشيلي والإكوادور

مشاهدة مباراة تشيلي والإكوادور



لا تفوتوا مشاهدة مباراة تشيلي والإكوادور في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة ضمن كوبا أميركا 2019.

وفرضت مباراة تشيلي والإكوادور نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للمستوى المتقارب والكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.

وتملك تشيلي ثلاث نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة عن الأوروغواي المتصدرة، التي لعبت مباراة أكثر، بينما تحتل الإكوادور المركز الأخير بلا رصيد، وتأمل تشيلي أن تنفرد بالصدارة وتضمن التأهل بعيداً عن الحسابات المعقدة.



مباراة تشيلي والإكوادور - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة تشيلي والإكوادور مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS السبت في الساعة الثانية فجراً بتوقيت مكة المكرمة وستنقل على قناة MAX HD3.

مباراة تشيلي والإكوادور يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



وستبث مباراة تشيلي والإكوادور تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة تشيلي والإكوادور أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.