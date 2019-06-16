

لا تفوتوا مشاهدة مباراة قطر وباراغواي في قمة مباريات اليوم الاحد في الجولة الافتتاحية من مباريات المجموعة الثانية ضمن منافسات كوبا أميركا 2019.

وفرضت مباراة قطر وباراغواي نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للتواجد العربي الفريد الممثل في قطر في هذا المحفل الأميركي الجنوبي العريق.



مباراة قطر وباراغواي - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة قطر وباراغواي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS اليوم في الساعة 22:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وستنقل على قناة MAX 3.

مباراة قطر وباراغواي يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية.



وستبث مباراة قطر وباراغواي تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة قطر وباراغواي أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.