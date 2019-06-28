مباراة الأرجنتين وفنزويلا بث مباشر اليوم



لا تفوتوا مشاهدة مباراة الأرجنتين فنزويلا ضمن الدور ربع النهائي من منافسات كوبا أميركا 2019.

مباراة الأرجنتين وفنزويلا - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة الأرجنتين وفنزويلا مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS الجمعة في الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة وستنقل على قناتي MAX HD3 و MAX HD4.

مباراة الأرجنتين وفنزويلا يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع المنتخبين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



وستبث مباراة الأرجنتين وفنزويلا تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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مباراة الأرجنتين وفنزويلا - التغطية المباشرة

دق 40 الأرجنتين - فنزويلا | محاولة خوان تشانسيلور (فنزويلا) دون خطورة

دق 37 الأرجنتين - فنزويلا | رأسية بيزيلا فوق مرمى فنزويلا

دق 20 الأرجنتين - فنزويلا | مردود مميز لرفاق ليونيل ميسي في هذه المباراة

دق 10 الأرجنتين - فنزويلا | لاوتارو مارتينيز يفتتح التسجيل لمنتخب الأرجنتين 1-صفر

دق 3 الأرجنتين - فنزويلا | أغويرو اقترب من افتتاح النتيجة

الأرجنتين - فنزويلا | بداية مواجهة ربع النهائي على استاد ماراكانا الشهير

التشكيلة الأساسية لمنتخب الأرجنتين

التشكيلة الأساسية لمنتخب فنزويلا