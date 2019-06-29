مباراة أوروغواي وبيرو بث مباشر اليوم

موعد مباراة أوروغواي وبيرو

البث المباشر لمباراة أوروغواي وبيرو اليوم السبت 29 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة أوروغواي وبيرو ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX 3 HD و beIN SPORTS MAX 4 HD.

مشاهدة مباراة أوروغواي وبيرو في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

مباراة أوروغواي وبيرو - التغطية المباشرة

أوروغواي - بيرو | بداية مباراة ربع نهائي كوبا أميركا - البرازيل 2019 في بيرنامبوكو أرينا.

التشكيلة الأساسية للمنتخبين:

منتخب أوروغواي

#URUPER | 🇺🇾 Formación de @Uruguay para jugar ante @SeleccionPeru a partir de las 16 h en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/t2PYQUHCDP — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 29, 2019

منتخب بيرو