مباراة قطر وكولومبيا بث مباشر

مشاهدة البث المباشر لمباراة قطر وكولومبيا

رابط البث المباشر لمباراة قطر وكولومبيا

- د 40 مادينا راميريز يسدد كرة تصيب الشباك العربية من الخارج.

- بعد مرور 27 دقيقة، المنتخب الكولومبي أفضل لكنه غير قادر على تنظيم هجمات مركزة وخطرة على مرمى المنتخب القطري.

- د 17 سعد الشيب يرد كرة قوية لكوادرادو

- د 13 خاميس يهدد مرمى سعد الشيب برأسية تنحرف قليلاً عن القائم الأيمن.

- كولومبيا تبدأ بشكل جيد، ويسجل لاعبها ميرتينيز هدفاً ألغي بسبب التسلل.

- انطلاق المباراة

Nuestro 11 inicial para el partido ante @QFA_EN pic.twitter.com/t7gA1c0wHC — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 19, 2019

- هذا أول لقاء بين منتخبي كولومبيا وقطر.

- خسر منتخب كولومبيا 3 مرات فقط في آخر 13 مباراة لعبها أمام فرق آسيوية (فاز 8 تعادل 2)، لكنها حدثت خلال آخر 5 لقاءات.

- فاز منتخب قطر مرتين في آخر 5 مباريات لعبها أمام فرق من أميركا الجنوبية (تعادل 1 خسر 2)، بعد فشله في الفوز في أول 5 لقاءات (تعادل 2 خسر3).

- حافظ منتخب كولومبيا على نظافة شباكه 7 مرات في آخر 10 مباريات لعبها في كوبا أميريكا (ف 5 ت 3 خ 2).

- فاز منتخب كولومبيا في 3 مباريات دولية متتالية دون تلقي أهداف لأول مرة له من سبتمبر 2013.



يستهدف المنتخب القطري تأكيد الصورة التي ظهر عليها في المباراة الأولى أمام باراغواي، عندما يواجه المنتخب الكولومبي على ملعب مورومبي الشهير في مدينة ساو باولو البرازيلية.

وقلب المنتخب القطري تأخره بهدفين أمام باراغواي إلى تعادل مثير 2-2 وكان قريباً من خطف نقاط الفوز في أكثر من مناسبة لولا غياب التوفيق والتركيز عن لاعبيه، فيما حقق المنتخب الكولومبي فوزاً غالياً بثنائية نظيفة على حساب المنتخب الأرجنتيني المعزز بنجمه ليونيل ميسي.

ولحساب المجموعة ذاتها يواجه المنتخب الأرجنتيني منتخب باراغواي فجر الخميس أيضاً.

موعد مباراة قطر وكولومبيا

المباراة الموعد القنوات الناقلة قطر x كولومبيا فجر الخميس الساعة 00.30 بتوقيت مكة المكرمة beIN MAX 3 beIN MAX 4

مباراة قطر وكولومبيا بث مباشر تشاهدونها بتعليق الزميل يوسف سيف على MAX 3 والزميل حسن العيدروس على MAX 4.

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