مباراة البرازيل وفنزويلا مباشر

مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا بث مباشر

رابط البث المباشر لمباراة البرازيل وفنزويلا

يتطلع المنتخب البرازيلي إلى تحقيق الفوز الثاني توالياً لحساب المجموعة الأولى ضمن دور المجموعات لمسابقة كوبا أميركا 2019 عندما يواجه المنتخب الفنزويلي الساعي لتحقيق الفوز الأول بعد تعادل الجولة الأولى أمام بيرو.

وحقق المنتخب البرازيلي فوزاً مهماً في مفتتح مبارياته في البطولة حيث تفوق على منتخب بوليفيا بثلاثية نظيفة.

البث المباشر لمباراة البرازيل وفنزويلا تتابعونه فجر الأربعاء على الساعة 03:30 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وفنزويلا

مباراة البرازيل وفنزويلا تشاهدونها في بث مباشر وبجودة عالية على قناتي beIN MAX3 وbeIN MAX4.

وسيرافقكم في التعليق على مباراة البرازيل وفنزويلا الزميل رؤوف خليف.