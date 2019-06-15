مباراة الارجنتين وكولومبيا بث مباشر الاحد

موعد مباراة الارجنتين وكولومبيا

مباراة الارجنتين وكولومبيا بث مباشر في افتتاح منافسات المجموعة الثانية بكوبا اميركا، يتوقع ان تكون نارية بين منتخبين يسعيان لتحقيق بداية جيدة في كوبا لاسيما منتخب التانغو بقيادة نجمه ليونيل ميسي الباحث عن لقبه الاول في هذه المسابقة القارية.

وتواجه الفريقان سابقا في 31 مناسبة بمختلف البطولات وكانت الغلبة فيها للارجنتين بـ 19 فوزا و6 تعادلات و6 انتصارات لكولومبيا.

البث المباشر لمباراة الارجنتين وكولومبيا الاحد 16 يونيو انطلاقاً من الساعة 1:00 فجرا بتوقيت مكة المكرمة. سيكون حصرياً على MAX 3 و MAX 4.

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