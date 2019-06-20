د 37- باراغواي تتقدم على الأرجنتين!! ريتشارد سانشيز يتلقى كرة عرضية من ميغيل ألميرون داخل منطقة الجزاء الأرجنتينية ويسددها داخل الشباك!

د 28 -ديرليس غونزاليس كاد أن يهز شباك الأرجنتين ويشعل المباراة بتسديدة قوية على مرمى فرانكو أرماني بعد انطلاقة سريعة على الجانب الأيمن لكن الكرة تمر قريبة جدا !

- 25 دقيقة مضت في ملعب غوفيرنادور ماغاليس بينتو من دون تسجيل أي فرصة تذكر على المرميين، وسط استياء الجماهير الحاضرة.

انطلاق المباراة

المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني استهل المباراة بتشكيلة مغايرة عن المباراة الأولى أمام كولومبيا، فدفع بميلتون كاسكو مكان رينزو سارافيا في مركز الظهير الأيمن، وأشرك كل من رودريغو دي بول وروبيرتو بيريرا في الوسط مكان انخيل دي ماريا وغيدو رودريغيز، في حين أبقى مهاجم مانشستر سيتي سيرخيو أغويرو على دكة البدلاء وأشرك لوتارو مارتينيز مكانه في خط الهجوم.

تشكيلة الأرجنتين

تشكيلة باراغواي

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مباراة الأرجنتين وباراغواي بث مباشر اليوم

موعد مباراة الأرجنتين وباراغواي

البث المباشر لمباراة الأرجنتين وباراغواي فجر الخميس 20 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 03:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الأرجنتين وباراغواي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX 3 HD و beIN SPORTS MAX 4 HD.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراغواي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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