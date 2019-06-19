وسجل هدف المباراة الوحيد دوفان زاباتا 86.
وصار رصيد كولومبيا 6 نقاط في صدارة المجموعة، أما قطر التي أدت مباراة قوية خصوصاً على الصعيد الدفاعي فلا يزال في رصيدها نقطة واحدة في المركز الثالث.
نهاية المباراة بفوز كولومبيا 1-0.
- د 90 محاولة جدية من عبد الكريم حسن على المرمى الكولومبي لكنها تمر بجانب القائم.
- د 86 هدف رأسي من زاباتا بعد كرة مرفوعة بدقة من خاميس
- المنتخب القطري يصمد ببسالة دفاعياً ويحاول تشكيل بعض الهجمات على مرمى منافسه.
- د 62 سعد الشيب أحد أفضل لاعبي المباراة ينقذ فرصة خطيرة بتصديه لتسديدة قوية لميرتينيز.
- د 56 مينا يحاول عبر رأسية مرت بجانب القائم القطري.
- د 50 الحكم يعود عن قرار احتسابه ركلة جزاء لكولومبيا بعد مشاهدة اللقطة في الفار.
- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0.
- د 40 مادينا راميريز يسدد كرة تصيب الشباك العربية من الخارج.
- بعد مرور 27 دقيقة، المنتخب الكولومبي أفضل لكنه غير قادر على تنظيم هجمات مركزة وخطرة على مرمى المنتخب القطري.
- د 17 سعد الشيب يرد كرة قوية لكوادرادو
- د 13 خاميس يهدد مرمى سعد الشيب برأسية تنحرف قليلاً عن القائم الأيمن.
- كولومبيا تبدأ بشكل جيد، ويسجل لاعبها ميرتينيز هدفاً ألغي بسبب التسلل.
- انطلاق المباراة
- هذا أول لقاء بين منتخبي كولومبيا وقطر.
- خسر منتخب كولومبيا 3 مرات فقط في آخر 13 مباراة لعبها أمام فرق آسيوية (فاز 8 تعادل 2)، لكنها حدثت خلال آخر 5 لقاءات.
- فاز منتخب قطر مرتين في آخر 5 مباريات لعبها أمام فرق من أميركا الجنوبية (تعادل 1 خسر 2)، بعد فشله في الفوز في أول 5 لقاءات (تعادل 2 خسر3).
- حافظ منتخب كولومبيا على نظافة شباكه 7 مرات في آخر 10 مباريات لعبها في كوبا أميريكا (ف 5 ت 3 خ 2).
- فاز منتخب كولومبيا في 3 مباريات دولية متتالية دون تلقي أهداف لأول مرة له من سبتمبر 2013.