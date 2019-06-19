وسجل هدف المباراة الوحيد دوفان زاباتا 86.

وصار رصيد كولومبيا 6 نقاط في صدارة المجموعة، أما قطر التي أدت مباراة قوية خصوصاً على الصعيد الدفاعي فلا يزال في رصيدها نقطة واحدة في المركز الثالث.

نهاية المباراة بفوز كولومبيا 1-0.

- د 90 محاولة جدية من عبد الكريم حسن على المرمى الكولومبي لكنها تمر بجانب القائم.

- د 86 هدف رأسي من زاباتا بعد كرة مرفوعة بدقة من خاميس

- المنتخب القطري يصمد ببسالة دفاعياً ويحاول تشكيل بعض الهجمات على مرمى منافسه.

- د 62 سعد الشيب أحد أفضل لاعبي المباراة ينقذ فرصة خطيرة بتصديه لتسديدة قوية لميرتينيز.

- د 56 مينا يحاول عبر رأسية مرت بجانب القائم القطري.

- د 50 الحكم يعود عن قرار احتسابه ركلة جزاء لكولومبيا بعد مشاهدة اللقطة في الفار.

- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0.

- د 40 مادينا راميريز يسدد كرة تصيب الشباك العربية من الخارج.

- بعد مرور 27 دقيقة، المنتخب الكولومبي أفضل لكنه غير قادر على تنظيم هجمات مركزة وخطرة على مرمى المنتخب القطري.

- د 17 سعد الشيب يرد كرة قوية لكوادرادو

- د 13 خاميس يهدد مرمى سعد الشيب برأسية تنحرف قليلاً عن القائم الأيمن.

- كولومبيا تبدأ بشكل جيد، ويسجل لاعبها ميرتينيز هدفاً ألغي بسبب التسلل.

- انطلاق المباراة

Nuestro 11 inicial para el partido ante @QFA_EN pic.twitter.com/t7gA1c0wHC — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 19, 2019

- هذا أول لقاء بين منتخبي كولومبيا وقطر.

- خسر منتخب كولومبيا 3 مرات فقط في آخر 13 مباراة لعبها أمام فرق آسيوية (فاز 8 تعادل 2)، لكنها حدثت خلال آخر 5 لقاءات.

- فاز منتخب قطر مرتين في آخر 5 مباريات لعبها أمام فرق من أميركا الجنوبية (تعادل 1 خسر 2)، بعد فشله في الفوز في أول 5 لقاءات (تعادل 2 خسر3).

- حافظ منتخب كولومبيا على نظافة شباكه 7 مرات في آخر 10 مباريات لعبها في كوبا أميريكا (ف 5 ت 3 خ 2).

- فاز منتخب كولومبيا في 3 مباريات دولية متتالية دون تلقي أهداف لأول مرة له من سبتمبر 2013.